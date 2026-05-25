L'uomo diventa una bestia marina assetata di sangue nella Casa degli Squali di Amityville

Lionsgate ha rivelato che la prossima edizione della serie Amityville arriverà sulle piattaforme digitali e on-demand già alla fine di giugno. Conosciuto come Amityville Shark House, questo film ci porta in una casa inquietante che un tempo era la base di una setta, e mostra come un uomo venga distorto e trasformato in qualcosa di orribile e strano dopo aver toccato un oscuro idolo di squalo trovato intrappolato e rinchiuso lontano da occhi indiscreti.

La sinossi della trama di questo film prodotto a prezzi piuttosto accessibili può essere vista qui sotto.

"Nel profondo della famigerata casa dell'orrore di Amityville, un male ancora più terrificante sta emergendo. Dopo che Richard scopre un sinistro idolo di squalo nascosto sotto le assi del pavimento in decomposizione, risveglia inconsapevolmente una forza antica e selvaggia. Mentre l'entità inizia a fondersi con lui, una tranquilla cittadina costiera precipita nel caos, trasformandosi in un incubo intriso di sangue. Ad ogni vittima rivendicata, il mostruoso predatore diventa più forte, alimentando la convinzione di un culto che il loro dio oscuro sia rinato. Ora, è iniziata la corsa per fermare la carneficina prima che il male consumi tutto ciò che incontra."

La data esatta di prima digitale e on-demand del film è fissata per il 30 giugno e, con l'avvicinarsi di questa situazione, è stato condiviso il trailer ufficiale del film, che potete vedere integralmente qui sotto. E per saperne di più da Amityville, nel 2024 è arrivato anche un altro film noto come Where the Echo Lives.