L'uomo, il mito, la leggenda: Ted Lasso torna a Apple TV questo agosto, con un trailer ora disponibile

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Sebbene Apple TV abbia una vasta gamma di ottimi programmi televisivi, la serie che continua a essere una delle più grandi e popolari per lo streaming è Ted Lasso, il che è particolarmente sorprendente dato che la serie ha concluso la sua terza (e quella che inizialmente si pensava fosse l'ultima) stagione nel 2023. Ma come per tutto ciò che ha richiesto, Ted è presto pronto a tornare.

Ad agosto, la tanto attesa quarta stagione di Ted Lasso debutterà su Apple TV, con questa che riunirà l'allenatore omonimo di Jason Sudeikis con una popolare schiera di stelle di ritorno, tra cui Hannah Waddingham, Juno Temple, Brett Goldstein, Brendan Hunt e Jeremy Swift.

Per quanto riguarda ciò che la trama offrirà ai tifosi, dopo che Ted ha lasciato l'AFC Richmond alla fine della terza stagione, ora torna al club, ma non per diventare il principale allenatore della squadra maschile, ma piuttosto per tentare di allenare la squadra femminile del club, che attualmente opera nella seconda divisione della piramide calcistica inglese.

La sinossi ufficiale della trama aggiunge: "Nella quarta stagione, Ted torna a Richmond, affrontando la sua sfida più grande finora: allenare una squadra femminile di football di seconda divisione. Nel corso della stagione, Ted e la squadra imparano a saltare prima di guardare, correndo rischi che non avrebbero mai pensato di poter prendere."

Con una nuova premessa in mente, la quarta stagione di Ted Lasso introdurrà una serie di nuovi personaggi, ognuno interpretato da un cast rafforzato che include Tanya Reynolds, Jude Mack, Faye Marsay, Rex Hayes, Aisling Sharkey, Abbie Hern e Grant Feely.

Per quanto riguarda il momento esatto in cui Ted Lasso tornerà, la quarta stagione inizierà a essere trasmessa in streaming su Apple TV il 5 agosto, e potete vedere il suo primo teaser trailer qui sotto.