L'uscita della stagione 3 di The Last of Us è prevista per il 2027, potrebbe essere l'ultima stagione

HQ

La serie TV di The Last of Us è recentemente passata dalla trama del primo gioco al secondo, e con la sua terza stagione sembra continuare quella trama con la prospettiva di Abby. Tuttavia, potremmo aspettare un po' prima di vedere questo cambiamento di prospettiva.

Il capo della HBO Casey Bloys ha detto che si aspetta che la stagione 3 di The Last of Us vada in onda nel 2027. Inoltre, al momento non è sicuro se avremo altre due stagioni, che incapsulano il punto di vista di Abby e l'epilogo, o solo un'altra stagione più lunga per concludere gli eventi di The Last of Us: Part II.

"Craig [Mazin] sta ancora cercando di capire se saranno altre due stagioni o un'altra lunga stagione. Non è stato ancora deciso, e sto seguendo l'esempio di Craig su questo", ha detto a Variety.

Bloys ha anche commentato la perdita del protagonista di Naughty Dog Neil Druckmann per la terza stagione, dicendo: "È stato fantastico avere Neil coinvolto. Molte persone non si rendono conto che Neil ha un lavoro a tempo pieno nella creazione di videogiochi e nella gestione di Naughty Dog. È davvero un grande lavoro quello che ha. Quindi capisco perché ha bisogno di concentrarsi su questo. Ma credo che ci abbia dato un buon progetto con lo show. E ovviamente Craig è un professionista, quindi penso che saremo in ottima forma. Non sono affatto preoccupato".

Aspettare altri due anni per vedere di più di The Last of Us potrebbe sembrare un duro colpo, ma la prima stagione è uscita nel 2023, la seconda nel 2025 e quindi la terza nel 2027 ha senso nel palinsesto HBO.