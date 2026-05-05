L'uso dei veicoli elettrici ha comportato una drastica diminuzione del consumo globale nel 2025

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Poiché lo Stretto di Hormuz rimane semi-chiuso, la dipendenza mondiale dal petrolio greggio per il trasporto si fa più evidente, ma fortunatamente la nostra dipendenza sembra diminuire un po'.

In un articolo di Bloomberg evidenziato da InsideEVs, la rapida crescita dell'adozione dei veicoli elettrici ha contribuito a sostituire circa 2,3 milioni di barili di petrolio al giorno nel 2025, portando a una diminuzione complessiva del consumo globale di petrolio nel 2025.

Per dare un'idea, i veicoli elettrici hanno già ridotto l'uso di petrolio da anni, ma il ritmo sta accelerando. Stime precedenti suggerivano che il mondo avesse superato la soglia dei 2 milioni di barili al giorno di dislocamento intorno al 2024, e si prevede che i numeri aumenteranno notevolmente per il resto del decennio.

Un fatto curioso è che è proprio l'elettrificazione dei veicoli più piccoli a due e tre ruote nei paesi in via di sviluppo a fare un grande segno:

"Sorprendentemente, i veicoli elettrici a due e tre ruote stanno attualmente riducendo il consumo di petrolio più delle automobili, in particolare nelle economie in via di sviluppo in tutta l'Asia, ha detto BNEF. Quei veicoli più piccoli hanno spostato circa 1,1 milioni di barili di petrolio al giorno lo scorso anno, rispetto a circa 741.000 provenienti dai veicoli passeggeri", afferma il rapporto.