L'Xpeng P7+ ottiene prezzi aggressivi

Xpeng ha ottenuto un enorme successo nei mercati in cui è entrata negli ultimi anni e, in particolare, l'introduzione di SUV EV come il G6 e il G9 si è rivelata fruttuosa per il produttore in molti paesi europei.

Ora stanno tornando alle loro origini con la P7+, una berlina remixata e rivitalizzata, che è stata ufficialmente e formalmente presentata durante il Salone dell'Auto di Bruxelles recentemente. I prezzi danesi (i prezzi nel Regno Unito non sono disponibili - ma il modello dovrebbe essere lanciato lì entro la fine dell'anno) partono da 359.995 corone, intorno a 41.000 GBP.

Per quei soldi hai 530 chilometri di autonomia, una lunghezza di cinque metri e uno stivale di 573 litri. La distanza particolarmente lunga tra gli assi significa che l'abitacolo stesso dovrebbe ricordare lo spazio che si trova in SUV molto più alti.

Viene lanciato con la tecnologia di ricarica a 800 volt, cioè una carica dal 10 all'80% in soli 12 minuti.