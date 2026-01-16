Macron afferma che la Francia ora fornisce due terzi delle informazioni utilizzate dall'Ucraina

HQ

Emmanuel Macron ha dichiarato che la Francia ora fornisce circa due terzi delle informazioni di intelligence utilizzate dall'Ucraina, assumendo un ruolo precedentemente guidato dagli Stati Uniti. Parlando con l'esercito francese, il presidente ha descritto un rapido cambiamento di sostegno nell'ultimo anno.

Macron ha detto che l'Ucraina era stata fortemente dipendente dai servizi segreti statunitensi fino al 2025, quando Washington ha sospeso parte della sua cooperazione mentre pressava Kiev a impegnarsi con la spinta di Donald Trump per i colloqui di pace con la Russia. Da allora, ha sostenuto, i paesi europei si sono mossi per colmare questa lacuna.

Emmanuel Macron // Shutterstock

Secondo Macron, la Francia è diventata il maggior contributore di intelligence, insieme a una coalizione più ampia di circa 35 paesi che ora fornisce all'Ucraina assistenza finanziaria e militare. Ha detto che l'Europa ha anche assunto gran parte della responsabilità del supporto alle armi dopo che gli Stati Uniti hanno interrotto i finanziamenti e le consegne dirette.

Le dichiarazioni contrastano con i recenti commenti di alti funzionari ucraini, che hanno affermato che Kiev rimane criticamente dipendente dall'intelligence americana, in particolare per le immagini satellitari e gli avvisi di lancio missilistico.

I funzionari della difesa francesi non hanno confermato i dati, ma hanno affermato che la Francia forniva quantità significative di intelligence tecnica e che il suo supporto all'Ucraina non dipendeva dai sistemi statunitensi.