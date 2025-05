Macron affronta il video che mostra la moglie che lo picchia Il presidente francese spiega i recenti filmati come scherzi spensierati in mezzo al brusio dei social media.

HQ Le ultime notizie sulla Francia . Il presidente francese Emmanuel Macron ha appena affrontato il recente filmato virale che mostra sua moglie che lo spinge, chiarendo che l'interazione è stata un momento privato di scherzo prima di un viaggio nel sud-est asiatico. Macron ha esortato il pubblico a evitare interpretazioni esagerate, evidenziando le preoccupazioni per la disinformazione che si diffonde online. Nel frattempo, il suo ufficio ha descritto la scena come un innocuo gesto di complicità di coppia piuttosto che di conflitto. Ma guarda il video qui sotto.