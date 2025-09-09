Gamereactor

Macron affronta la sfida di scegliere il nuovo primo ministro francese

Il suo quinto primo ministro in meno di due anni.

I partiti di opposizione si sono uniti per cacciare il primo ministro di centro-destra Francois Bayrou per i suoi impopolari piani di bilancio. Ciò significa, ovviamente, che il presidente francese Emmanuel Macron si sta preparando a nominare un nuovo primo ministro. Il suo quinto primo ministro in meno di due anni. Il prossimo leader dovrà affrontare una legislatura profondamente divisa e una crescente pressione per contenere il debito pubblico mentre approva il bilancio del prossimo anno. Le speculazioni puntano a figure provenienti sia dal centro-sinistra che dai circoli tecnocratici, anche se non c'è una tempistica formale che guidi la decisione di Macron. Chi pensa che sceglierà Macron?

Parigi, Francia, 14-07-2025: Presidente della Repubblica Emmanuel Macron, Parata militare il 14 luglio 2025, sugli Champs-Elysées, a Parigi // Shutterstock

