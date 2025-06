Macron bolla come illegali gli attacchi degli Stati Uniti all'Iran

HQ

Le ultime notizie su Israele e Iran . Il presidente francese Emmanuel Macron ha criticato i recenti attacchi aerei degli Stati Uniti sugli impianti nucleari iraniani come privi di base giuridica, nonostante abbia riconosciuto l'obiettivo di prevenire la proliferazione nucleare.



Macron ha detto degli attacchi degli Stati Uniti: "Può essere considerato legittimo... neutralizzare gli impianti nucleari in Iran, visti i nostri obiettivi. Tuttavia, non esiste un quadro giuridico, no. E quindi dobbiamo dire le cose come stanno: non c'è legalità in questi scioperi".



Mentre Macron ha sottolineato l'importanza dell'impegno diplomatico rispetto all'azione militare, diversi leader occidentali hanno offerto opinioni contrastanti. I funzionari britannici hanno finora evitato dichiarazioni chiare sulla legalità degli attacchi, affrontando crescenti richieste di chiarire la loro posizione.