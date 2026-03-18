Macron e Merz discuteranno di un progetto di caccia da 100 miliardi di euro in difficoltà

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Emmanuel Macron e Friedrich Merz sono pronti a discutere del futuro del programma europeo di caccia di punta, FCAS, poiché le tensioni tra partner industriali mettono a rischio il progetto, secondo fonti.

L'iniziativa da 100 miliardi di euro, che coinvolge Francia, Germania e Spagna, è stata colpita da una disputa tra Dassault Aviation e Airbus sul controllo di elementi chiave del sistema.

Il programma mira a sviluppare caccia e droni da combattimento di nuova generazione entro il 2040, ma le crescenti tensioni tra le aziende hanno sollevato dubbi sulla sua fattibilità. Un crollo potrebbe rimodellare l'industria della difesa europea, costringendo i paesi a cercare partnership alternative.

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