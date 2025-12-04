Macron esorta Xi ad aiutare a porre fine alla guerra in Ucraina

HQ

Il presidente francese Emmanuel Macron incontra giovedì il leader cinese Xi Jinping a Pechino, spingendo per una cooperazione più forte su questioni di geopolitica, commercio e ambiente mentre l'Europa guarda alla Cina per chiedere aiuto nel porre fine alla guerra in Ucraina.

Macron è arrivato con una numerosa delegazione imprenditoriale alla sua quarta visita di Stato in Cina, con l'obiettivo di ottenere nuovi accordi commerciali e ricostruire il suo profilo di politica estera in vista delle elezioni presidenziali del 2027. La Cina, nel frattempo, vuole allentare le tensioni con l'UE riguardo al suo settore dei veicoli elettrici sovvenzionati e presentarsi come un partner commerciale stabile in un contesto di crescente pressione dei dazi statunitensi.

Il leader francese ha esortato Pechino a sostenere la stabilità globale e a contribuire a riequilibrare il commercio con l'Europa. Ma annunci importanti restano improbabili. Non si prevede che la Cina approvi un atteso ordine Airbus da 500 jet o un aumento dei requisiti di prezzo per il cognac francese, poiché entrambi sono utilizzati come leva nelle discussioni commerciali in corso con Washington e Bruxelles. Non si prevede inoltre che Pechino alleggera i dazi sul suino dell'UE, mantenendo la pressione sul blocco dopo che lo scorso anno aveva sostenuto i dazi sui veicoli elettrici cinesi.

Xi ha offerto un caloroso trattamento diplomatico accompagnando Macron in una visita in Sichuan venerdì, ma i limiti politici continuano a influenzare la partnership. Nonostante abbia manifestato interesse per gli sforzi di pace, la Cina ha recentemente rassicurato la Russia sul suo sostegno. L'UE ha inoltre introdotto questa settimana nuove misure economico-di sicurezza per ridurre la dipendenza da Pechino.

Entrambe le parti hanno firmato un pacchetto di 12 accordi di cooperazione che coprono investimenti, energia nucleare, popolazioni invecchiate e conservazione dei panda. La Cina ha inoltre annunciato 100 milioni di dollari di aiuti per la ricostruzione palestinese, ben al di sotto della precedente promessa dell'UE.

Dirigenti di Airbus, BNP Paribas, Schneider Electric e Alstom si sono uniti alla visita, sottolineando la posta in gioco economica per la Francia. La Cina è il settimo partner commerciale più grande della Francia, con il commercio bilaterale che mostra un persistente squilibrio. Le esportazioni francesi, dai cosmetici ai componenti per aeromobili e alcolici, ammontano a circa 35 miliardi di dollari all'anno, mentre le importazioni dalla Cina raggiungono i 45 miliardi, dominate da pacchi a basso costo spediti direttamente ai consumatori dell'UE.