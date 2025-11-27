Macron presenterà il servizio militare volontario

HQ

Il presidente francese Emmanuel Macron è pronto ad annunciare giovedì un rinnovato servizio militare volontario, parte di un più ampio sforzo volto a rafforzare la prontezza della Francia in un panorama di sicurezza più incerto.

L'iniziativa aggiorna il sottoutilizzato Service National Universel e mira ad allineare la Francia con altri paesi europei, come Germania e Danimarca, che recentemente si sono orientati verso un servizio volontario ampliato.

Macron rifiuta qualsiasi ritorno alla coscrizione obbligatoria, abolita nel 1996, ma prevede di aprire nuove vie per i giovani per l'addestramento insieme alle forze armate. La Francia intende aumentare il suo bacino di riservisti a 100.000 entro il 2030, rispetto ai circa 47.000 attuali, portando la forza totale a circa 210.000.