Gamereactor

  •   Italiano

Accedi
Gamereactor
Notizie dal mondo

Macron presenterà il servizio militare volontario

La Francia cerca riserve più forti mentre l'Europa rivaluta le priorità di difesa.

HQ

Il presidente francese Emmanuel Macron è pronto ad annunciare giovedì un rinnovato servizio militare volontario, parte di un più ampio sforzo volto a rafforzare la prontezza della Francia in un panorama di sicurezza più incerto.

L'iniziativa aggiorna il sottoutilizzato Service National Universel e mira ad allineare la Francia con altri paesi europei, come Germania e Danimarca, che recentemente si sono orientati verso un servizio volontario ampliato.

Macron rifiuta qualsiasi ritorno alla coscrizione obbligatoria, abolita nel 1996, ma prevede di aprire nuove vie per i giovani per l'addestramento insieme alle forze armate. La Francia intende aumentare il suo bacino di riservisti a 100.000 entro il 2030, rispetto ai circa 47.000 attuali, portando la forza totale a circa 210.000.

Macron presenterà il servizio militare volontario
Esercito francese // Shutterstock

This post is tagged as:

Notizie dal mondoFrancia


Caricamento del prossimo contenuto