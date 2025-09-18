Macron presenterà "prove fotografiche e scientifiche" per dimostrare che sua moglie è una donna

HQ

Abbiamo appena ricevuto la notizia che Emmanuel Macron e sua moglie Brigitte Macron si stanno preparando a presentare la documentazione personale e la testimonianza di esperti in un tribunale degli Stati Uniti come parte della loro causa per diffamazione contro la commentatrice americana Candace Owens. Il caso nasce dalle ripetute affermazioni di Owens secondo cui la first lady francese è nata maschio, accuse che secondo i Macron sono profondamente dannose e false. Il loro team legale sostiene che la coppia è pronta a fornire registrazioni fotografiche e prove scientifiche per confutare la cospirazione, sottolineando il tributo che tali accuse hanno avuto sia su Brigitte che sul presidente. Naturalmente, se vuoi saperne di più, puoi farlo tramite il seguente link. Go!