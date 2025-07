Macron-Putin parlano di Russia-Ucraina e Israele-Iran durante la prima conversazione telefonica in quasi tre anni Nel loro primo scambio diretto dal 2022, i presidenti francese e russo rivisitano la diplomazia in stallo sulla guerra e sulle preoccupazioni nucleari.

HQ Le ultime notizie su Russia-Ucraina e Israele-Iran . Emmanuel Macron e Vladimir Putin hanno ripreso i contatti diretti dopo un lungo silenzio, ha detto martedì il Cremlino, tenendo una lunga conversazione telefonica incentrata sulla guerra in Ucraina e sulle ambizioni nucleari dell'Iran. Macron "ha espresso la sua determinazione a cercare una soluzione diplomatica che porti a una risoluzione duratura e rigorosa della questione nucleare, della questione dei missili iraniani e del suo ruolo nella regione", ha detto il suo ufficio, aggiungendo che i due leader hanno deciso di "coordinarsi". Macron ha sollecitato un cessate il fuoco e ha sottolineato la necessità di una rinnovata diplomazia, mentre Putin ha incolpato l'Occidente per le ostilità in corso e ha chiesto il riconoscimento di nuove condizioni territoriali. Nonostante le differenze, entrambi i leader hanno convenuto di perseguire un ulteriore coordinamento. Il presidente russo Vladimir Putin visita il presidente francese Emmanuel Macron a Parigi. Castello di Versailles, Parigi, Francia (29 maggio 2017) // Shutterstock