Macron riconferma Lecornu come primo ministro

HQ

Abbiamo appena ricevuto la notizia che il presidente francese Emmanuel Macron ha riconfermato Sebastien Lecornu come primo ministro, affidandogli l'urgente compito di guidare la nazione attraverso un parlamento diviso per garantire il bilancio del prossimo anno. "Accetto (per dovere) la missione affidatami dal Presidente della Repubblica di fare tutto il possibile per fornire alla Francia un bilancio entro la fine dell'anno e per affrontare i problemi della vita quotidiana dei nostri concittadini", Lecornu ha scritto su X. "Dobbiamo porre fine a questa crisi politica che esaspera il popolo francese e a questa instabilità che è dannosa per l'immagine della Francia e i suoi interessi". Cosa ne pensa? Naturalmente, se volete approfondire i dettagli, potete farlo al seguente link. Go!