Macron sceglie Lecornu come nuovo primo ministro

Solo poche ore fa abbiamo ricevuto la notizia che Macron avrebbe dovuto affrontare la sfida di scegliere un nuovo primo ministro. Ora arriva la notizia che ha nominato Sébastien Lecornu, scegliendo uno stretto alleato con un background conservatore piuttosto che cercare un compromesso con la sinistra. La decisione evidenzia l'intenzione di Macron di mantenere le sue riforme pro-business, ma lascia il suo governo dipendente dal sostegno dell'estrema destra, alienandosi il Partito Socialista. Lecornu, finora ministro della Difesa, ha il compito di costruire il consenso sul bilancio nazionale, una sfida che ha già rovesciato un predecessore. Naturalmente, se vuoi saperne di più, puoi farlo tramite il seguente link. Go!