Macron spinge per un aumento della difesa di 36 miliardi di euro

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La Francia sta preparando un aumento significativo della spesa per la difesa, con il presidente Emmanuel Macron che sostiene un investimento aggiuntivo di 36 miliardi di euro entro il 2030 per rafforzare le capacità militari del paese e la deterrenza nucleare.

La proposta, delineata in una legge aggiornata sulla pianificazione militare, porterebbe la spesa per la difesa al 2,5% del PIL, riflettendo le crescenti preoccupazioni di sicurezza legate ai conflitti in Ucraina e Medio Oriente, oltre ai dubbi sul sostegno a lungo termine degli Stati Uniti sotto Donald Trump.

La ministra francese della Difesa Catherine Vautrin ha descritto la mossa come una risposta a un "cambiamento profondo e brutale" nella geopolitica globale, con la Francia che mira ad adattarsi a quello che considera un mondo più instabile e soggetto a conflitti.

Catherine Vautrin // Shutterstock

Un elemento chiave del piano è l'espansione dell'arsenale nucleare francese, con un aumento del numero di testate e continui investimenti nella deterrenza, che già rappresenta circa il 13% del bilancio della difesa. Parigi mantiene il quarto più grande arsenale nucleare al mondo ed esplora anche modi per estendere il proprio ombrello nucleare ai partner europei.

Oltre alle capacità nucleari, il piano prevede importanti aumenti di finanziamento per le forze convenzionali. Miliardi saranno stanziati per rifornire artiglieria, sistemi di difesa aerea e missili a lungo raggio, mentre nuovi investimenti punteranno alla guerra con droni, alla robotica e ai sistemi missilistici di nuova generazione.

La Francia mira inoltre a ridurre la sua dipendenza dal supporto militare statunitense sviluppando capacità indipendenti, incluso un sistema di allerta precoce per rilevare i lanci di missili, potenzialmente supportato da una rete satellitare europea entro il 2035.