Maduro parla inglese per mandare un messaggio a Trump: "No alla guerra folle, per favore"

HQ

Maduro è passato ancora una volta all'inglese per inviare un messaggio diretto all'ex Trump: "No alla guerra folle, per favore". L'osservazione è arrivata durante un evento sindacale filo-governativo a Caracas giovedì, mentre le tensioni tra Venezuela e Stati Uniti continuano a crescere.

Maduro ha accusato Washington di mettere in scena "minacce di invasione" attraverso le recenti operazioni statunitensi nei Caraibi, che Caracas interpreta come parte di una più ampia campagna per il cambio di regime e il controllo del petrolio venezuelano.

"Il Venezuela vuole la pace", ha dichiarato prima di ripetere in inglese, "Sì pace, sì pace, per sempre, pace per sempre. Nessuna guerra folle". Il leader venezuelano ha persino scherzato sul suo inglese, definendolo "lingua Tarzan".

Mentre le relazioni tra Caracas e Washington rimangono interrotte, Maduro ha ripetutamente espresso interesse a riaprire il dialogo nonostante le dure sanzioni economiche. Il messaggio di giovedì si inserisce in questa duplice strategia, la sfida mescolata a un appello alla pace.

Con il suo "No alla guerra folle, per favore", Maduro cerca di presentarsi come un difensore della pace, anche se la posizione militare del paese diventa più assertiva. Per ora, resta da vedere se quest'ultimo appello allenterà le tensioni o aggiungerà un altro livello allo stallo in corso.