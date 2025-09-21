Mafia: The Old Country Già in arrivo un sequel?

HQ

The Old Country non ha nemmeno due mesi, ma questo non sembra impedire all'Hangar 13 di lavorare già a pieno regime al suo sequel, se si deve credere alle ultime voci. Durante un livestream, Carina Conti, la doppiatrice di Isabella Torris in The Old Country, ha rivelato che un nuovo titolo di Mafia ha già ricevuto il via libera. Non sono stati condivisi ulteriori dettagli, lasciando la grande domanda se si tratterà di una continuazione diretta o se la prossima mafia si tufferà in un periodo di tempo completamente diverso.

The Old Country, come molti sanno, è diventato una delle uscite più redditizie di agosto, un successo tanto necessario per gli sviluppatori. Questo risultato ha senza dubbio giocato un ruolo nel processo decisionale dietro la continuazione del franchise. Quindi, indipendentemente dalla direzione che Hangar 13 sceglierà per la prossima Mafia, è sicuramente una buona notizia per i fan.

Quale epoca speri che la prossima mafia esplorerà?