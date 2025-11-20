Mafia: The Old Country riceve oggi un grande aggiornamento gratuito

HQ

È stato recentemente rivelato che Mafia: The Old Country è partito bene con vendite forti, il che di solito significa più supporto futuro e, col tempo, un seguito. Ora, 2K Games ha annunciato che è in corso un importante aggiornamento gratuito chiamato Free Ride.

Non si tratta solo di patch e correzioni di bug; Il comunicato stampa afferma che verranno aggiunti molti nuovi contenuti, come inseguimenti in auto, corse di cavalli, sfide stealth e altri segreti da scoprire. Inoltre, ci sarà una modalità film descritta come segue:

"Immergiti nella Modalità Cinema Siciliano per un'estetica da film vintage, guida in prima persona e spingi i tuoi limiti in Difficoltà Classica. Sblocca nuove auto, outfit alla moda, armi leggendarie e amuleti rivoluzionari che ridefiniscono il tuo modo di giocare."

Free Ride viene effettivamente rilasciato oggi e, come detto, non costa nulla. Dai un'occhiata al trailer qui sotto per uno sguardo veloce a tutte le nuove novità che ti aspettano.