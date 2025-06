Mafia: The Old Country risuona con la vera Sicilia dell'inizio del 20° secolo

HQ

Lo studio Hangar 13 ha fatto una scommessa con Mafia: The Old Country per cambiare completamente il suo approccio alla serie basata su Cosa Nostra, soprattutto lontano dal terzo e più recente capitolo fino ad oggi. Mafia 3 è un titolo open-world più sulla falsariga di GTA V, mentre con The Old Country si punta su una narrazione molto più scriptata, quasi come se fossimo all'interno de Il Padrino: Parte II a rivivere l'infanzia di Vito Corleone.

Ricatturare lo spirito della Sicilia dell'inizio del 20° secolo non è un compito facile, ma lo studio ha fatto uno studio approfondito della cultura, dell'architettura e delle espressioni dell'epoca, così come della musica e del suono delle cose, qualcosa di cui parlano nell'ultimo diario di sviluppo del gioco, intitolato "The Sounds of Sicily". Come suggerisce il nome, i membri del team di Sound Design dell'Hangar 13 ci mostrano com'era registrare e trovare il suono preciso per ogni pezzo di storia siciliana che incontriamo nel gioco, dal suono dei grilletti di un vero fucile al rombo del motore di un'auto (che all'epoca erano opere d'arte costruite e realizzate a mano) alla messa e alla musica. Puoi dare un'occhiata ai Suoni della Sicilia qui sotto.

Mafia: The Old Country arriverà su PC, Xbox Series e PS5 l'8 agosto 2025.