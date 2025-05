Mafia: The Old Country Rivelate le specifiche del PC

HQ

La scorsa settimana abbiamo visto il trailer di Mafia: The Old Country, l'ultimo capitolo della serie Mafia di Hangar 13 e 2K. In vista del lancio del gioco ad agosto, ora abbiamo anche i requisiti del PC di cui avrai bisogno se vuoi eseguire il gioco sul tuo rig.

Secondo la pagina Steam ufficiale del gioco, Mafia: The Old Country richiederà 55 GB di spazio di installazione, sia per le specifiche minime che per quelle consigliate. Per il minimo, che esegue il preset grafico medio a 1080p, avrai anche bisogno di una CPU AMD Ryzen 7 2700X / Intel Core i7-9700K, 16 GB di RAM e una AMD Radeon RX 5700 XT / NVIDIA RTX 2070.

Per le prestazioni consigliate, che ti permetteranno di eseguire il gioco ad alta risoluzione a 1440p, ti consigliamo una CPU AMD Ryzen 7 5800X / Intel Core i7-12700K, 32 GB di RAM e una AMD Radeon RX 6950 XT / NVIDIA RTX 3080 Ti.

Queste esigenze grafiche non sono male, ma non sarai in grado di eseguire il gioco su una vecchia patata, questo è certo. Mafia: The Old Country verrà lanciato l'8 agosto per PC, PS5 e Xbox Series X/S.