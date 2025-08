Mafia: The Old Country Rivelate le specifiche del PC, confermati anche gli obiettivi prestazionali della console

HQ

Il tuo PC è in grado di gestire l'imminente arrivo di Mafia: The Old Country ? Questa è la grande domanda a cui devono rispondere molti di coloro che intendono dare un'occhiata al gioco sulla piattaforma e, a giudicare dalle specifiche del PC condivise dallo sviluppatore Hangar 13, il gioco non sarà così impegnativo.

Per coloro che desiderano eseguire il rendering del gioco con le impostazioni Recommended (che porteranno a una grafica 2K), avrai bisogno di almeno un AMD Ryzen 7 5800 X o un Intel Core i7-12700K CPU abbinato a un AMD Radeon RX 6950 XT o un Nvidia GeForce RTX 3080 Ti, oltre a 12 GB di RAM e 55 GB di spazio SSD. Questa è la linea di base, poiché le specifiche più basse sono più accessibili e le prestazioni più elevate richiederanno un hardware più moderno (ma non l'ultimo).

Dai un'occhiata alle specifiche complete del PC di seguito.

Per il resto, Hangar 13 ha parlato un po' delle aspettative di prestazioni della console per il gioco, notando che su PS5 e Xbox Series X il Performance Mode, l'obiettivo è di 60 fps. Il frame rate in Quality non è menzionato, né il tipo di prestazioni che dovremmo aspettarci da Xbox Series S o PS5 Pro.

Hai intenzione di giocare a Mafia: The Old Country quando verrà lanciato l'8 agosto?