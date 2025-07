Magic Jigsaw Puzzles annuncia l'arrivo di una nuova categoria gratuita in bianco e nero

L'editore e studio di giochi per dispositivi mobili ZiMAD ha annunciato l'aggiunta di una nuova categoria completamente gratuita per il suo titolo più popolare, Magic Jigsaw Puzzles. Monochrome Puzzle Packs, come viene chiamato, offrirà nuove sfide con contrasto e appositamente progettate per i giocatori con deficit di visione dei colori e daltonismo.

I pacchetti puzzle monocromatici sono la risposta del team a un recente sondaggio sull'accessibilità condotto su 3.500 giocatori, in cui oltre il 60% ha chiesto di risolvere questi problemi. ZiMAD è anche pienamente impegnata nelle cause sociali e solo dal 2023 ha collaborato con più di 30 ONG e organizzazioni senza scopo di lucro per cause internazionali. L'ultimo di questi è stato per la Giornata Mondiale della Fame.

Monochrome Puzzle Packs arriverà su Magic Jigsaw Puzzles il 31 luglio su tutte le piattaforme supportate, ed è totalmente gratuito. Hai intenzione di provarlo?

