Mahershala Ali mostra le sue abilità di spada simili a quelle di quelle diBlade in Your Mother Your Mother Your Mother

Molti di noi pensavano di aver visto Mahershala Ali a pezzi ferocemente vampiri nei panni di Blade in un film dell'Universo Cinematografico Marvel a questo punto, ma il progetto era stato immensamente sconvolto ed è stato ora cancellato del tutto, con il futuro di Ali nei panni di Blade praticamente scomparso.

Fortunatamente, il suo addestramento alla scherma per diventare Blade sembra essere stato messo a frutto al meglio, poiché nel prossimo Your Mother Your Mother vediamo Ali interpretare un sicario devoto alla religione che elimina i suoi bersagli con una lama e non con un'arma da fuoco.

Sì, presto Ali sarà il protagonista di un film in cui potrà mostrare le sue abilità con la spada, anche se in un contesto molto unico rispetto a una gittata con Blade. Tua madre Tua madre Tua madre Tua madre segue Latif di Ali mentre viaggia attraverso lo stato di Houston, cercando di proteggere i suoi figli da forze e minacce che hanno iniziato a dargli la caccia. Inutile dire che non è un film per i deboli di cuore.

Diretto dal regista Bassam Tariq, Your Mother Your Mother Your Mother vede anche Giancarlo Esposito, Tramell Tillman e John Cho, e con la prima prevista per il 25 settembre, potete vedere qui sotto il trailer del film Amazon MGM Studios.