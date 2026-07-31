Maika Monroe soccombe all'oscurità nel film horror Victorian Psycho

Maika Monroe è diventata un volto piuttosto popolare nel mondo dei film horror, dato che l'attrice è recentemente apparsa in Longlegs, The Hand That Rocks the Cradle e persino nel cortometraggio promozionale live-action di Resident Evil Requiem intitolato Evil Has Always Had a Name. Presto tornerà per espandere ulteriormente il genere, tutto in un progetto contorto e d'epoca chiamato Victorian Psycho.

Dal regista Zachary Wigon, Victorian Psycho vede Monroe interpretare una giovane governante che assume un ruolo in una villa isolata e presto si libera dei suoi demoni interiori, uccidendo brutalmente altri membri dello staff e impegnandosi in attività eccentriche e inquietanti.

La misteriosa sinossi aggiunge: "Ambientato nell'Inghilterra vittoriana, Victorian Psycho vede una governante eccentrica arrivare in una remota villa gotica, dove strani avvenimenti suscitano sospetti che non sia ciò che sembra."

Con Jason Isaacs, Ruth Wilson e Thomasin McKenzie tra il cast, potrete vedere Victorian Psycho molto presto, dato che il film arriverà al cinema questo autunno. La data esatta della prima non è menzionata dalla casa di produzione Bleecker Street, ma puoi vedere un trailer del film qui sotto per assaggiare cosa porterà.