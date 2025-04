Marathon alpha fornisce ai giocatori mouse e tastiera la mira assistita

HQ

Le impressioni dell'alpha di Marathon stanno filtrando su Internet in questo momento, e forse una delle caratteristiche più sorprendenti che i giocatori hanno sottolineato è l'inclusione della mira assistita per i giocatori su tastiera e mouse.

Di solito, sono i giocatori con controller a ricevere la mira assistita, a causa delle reazioni più rapide che un mouse può fornire. AlcuniMarathon giocatori sono abbastanza felici per l'aumento della loro capacità di mira, mentre altri credono che tolga un elemento dell'abilità del gioco.

PCGamer ha approfondito il subreddit Marathon per scoprire i pensieri delle persone sulla mira assistita, e alcuni non erano contenti della sua inclusione. "Non giocherò a questo gioco al momento del lancio a meno che l'assistenza alla mira MnK non venga rimossa e l'assistenza alla mira dei giocatori del controller non sia enorme", ha scritto un utente. "Questo è assolutamente folle da avere in qualsiasi gioco serio di MnK", ha detto un altro.

Anche se i giocatori su console hanno accesso alla mira assistita da un po' di tempo, sembra ancora che i giocatori PC non accettino la funzione presumibilmente utile. Dovremo vedere se Marathon è il primo di un elenco di nuovi sparatutto a farlo, o se il gioco farà marcia indietro sulla mira assistita del mouse e della tastiera.

Marathon uscirà il 23 settembre per Xbox Series X/S, PlayStation 5 e PC.