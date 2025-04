Marathon è l'argomento del giorno nel 50° episodio di The Gamereactor Show

HQ

È un giorno piuttosto speciale per The Gamereactor Show, poiché abbiamo raggiunto il nostro episodio del mezzo centenario. Il 50° episodio è appena uscito e, per celebrare quell'occasione, abbiamo dedicato un po' di tempo a parlare dell'industria dei videogiochi e di com'è essere da questa parte del sipario.

Ma questo non era l'obiettivo principale dell'ultimo episodio. Abbiamo anche dedicato molto tempo a discutere del Marathon di Bungie e del motivo per cui il gioco presentato di recente non ci sta ancora riempiendo di fiducia. Questo anche prima di parlare di A Minecraft Movie e del perché noi fan dobbiamo elevarci al di sopra della cultura degli spettatori sciocca e che reagisce in modo eccessivo.

Puoi guardare il 50° episodio dello show qui sotto o sul tuo fornitore di podcast preferito, che si tratti di Apple Podcasts, Spotify, Amazon Music/Audible o Spreaker. Quale modo migliore per trascorrere un po' di tempo a Pasqua, giusto?