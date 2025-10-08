Marathon Si dice che costerà 40 dollari al lancio - 60 per Deluxe

HQ

e gioco che avrebbe dovuto essere il loro grande ritorno e "ritorno alla forma" sulla scia del sempre più impopolare Destiny 2. Ma come la maggior parte di voi che ha seguito le notizie qui a Gamereactor negli ultimi mesi sa, fondamentalmente tutto è andato storto con lo sviluppo. Dalle opere d'arte rubate ai dirigenti in fuga dal campo e a un beta test che ha avuto grossi problemi ad attirare i giocatori.

Ci sono state speculazioni online sul fatto che il gioco sarebbe stato "morto all'arrivo", non diversamente dal fiasco di Concord. Soprattutto perché in precedenza era stato annunciato che Marathon sarebbe costato denaro e, a differenza di molti dei giganti del genere, non sarebbe stato possibile saltare senza aprire il portafoglio. Un fatto che molti credono equivalga a dichiarare il gioco morto.

Ma la speranza continua a vivere, e dopo che Sony ha annunciato che laMarathon sarebbe stata ritardata, Bungie ha lavorato duramente, in relativo silenzio, per cercare di governare la nave che perdeva. E anche se non sappiamo ancora esattamente quando Marathon verrà rilasciato, sono trapelate informazioni su quanto costeranno le diverse versioni del gioco. Questo potrebbe anche essere un indizio che l'uscita potrebbe essere più vicina di quanto pensiamo, probabilmente all'inizio del prossimo anno.

Secondo i rapporti, l'edizione standard costerà 40 dollari e se vuoi concederti il lusso della versione deluxe, dovrai sborsare quasi 60 dollari. Quest'ultimo includerà alcune chicche extra, tra cui una nave di Destiny, skin e alcuni gadget da utilizzare nel gioco. Inoltre, nella versione deluxe sarà inclusa anche una manciata di cosiddetti token per il pass stagionale, del valore di circa $ 30. Per cosa verranno utilizzati esattamente, tuttavia, è un'altra questione.

La fuga di notizie rivela anche che Bungie sta pianificando un pass stagionale che si concentri interamente su skin e altri aggiornamenti visivi, ovvero nulla che ti darà un vantaggio nel gioco, ma che ti permetterà di distinguerti un po' di più dalla massa. Questo pass stagionale, secondo il leaker, costerà circa 10 dollari e la persona afferma anche che Marathon conterrà 28 pistole in totale al momento del lancio. Dalle carabine automatiche alle mitragliatrici, ai fucili a pompa e altro ancora.

Come sempre, prendilo con le pinze, ma il prezzo di 40 dollari per Marathon è del tutto in linea con le speculazioni precedenti. La grande domanda è se molte persone saranno disposte a pagare per il gioco quando ci sono così tante alternative gratuite ben consolidate nello stesso genere. Il prossimo passo è una beta tecnica chiusa per Marathon, che si svolgerà dal 22 al 27 ottobre e si spera fornisca a Bungie un feedback utile.

Cosa ne pensi dei prezzi. 40 dollari sono troppi e hai intenzione di acquistare il gioco?