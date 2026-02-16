Marco Rubio afferma che gli Stati Uniti non contestano le scoperte europee sulla morte di Navalny

HQ

Il Segretario di Stato degli Stati Uniti Marco Rubio afferma che Washington non ha motivo di mettere in discussione la valutazione europea congiunta che incolpa la Russia per la morte del leader dell'opposizione Alexei Navalny, definendo il rapporto "preoccupante."

Regno Unito, Francia, Germania, Svezia e Paesi Bassi hanno dichiarato che i test di laboratorio hanno confermato la presenza di epibatidina, una tossina legata alle rane dardi velenose, in campioni prelevati dal corpo di Navalny, e hanno descritto i risultati come conclusivi.

La Russia ha negato la responsabilità per la morte di Navalny in una colonia penale artica nel 2024, liquidando le ultime accuse come propaganda occidentale, secondo l'agenzia di stampa statale TASS. Rubio ha detto che gli Stati Uniti non hanno aderito alla dichiarazione perché si tratta di un'iniziativa guidata dall'Europa, ma ha sottolineato che Washington non contesta le conclusioni dei suoi alleati...