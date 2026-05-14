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Margo's Got Money Troubles
Margo's Got Money Troubles tornerà per una seconda stagione
La serie dramedy di Apple TV è stata rinnovata per un altro capitolo di episodi.
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Dopo il debutto a metà aprile e prima di concludere la prima stagione alla fine di maggio, Apple TV ha ora annunciato che la serie dramedy Margo's Got Money Troubles tornerà per una seconda stagione in futuro.
Come confermato sui social media, la serie guidata da Elle Fanning tornerà per un altro capitolo di episodi che riprenderanno dopo gli eventi della prima stagione. Non abbiamo ancora una tempistica precisa su quando la serie tornerà, ma a giudicare dal tasso di produzione di Apple TV per altre serie, una nuova stagione l'anno successivo è più spesso plausibile che no. Quindi forse aspettatevi di più da Margo nel 2027.
Per ulteriori dettagli sul programma, puoi leggere la nostra recensione dedicata a Margo's Got Money Troubles qui.