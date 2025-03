Marine Le Pen è stata giudicata colpevole di appropriazione indebita nel caso dei fondi del Parlamento europeo

HQ

Le ultime notizie sulla Francia . Marine Le Pen, leader del partito di estrema destra francese Rassemblement National, è stata giudicata colpevole in un caso di appropriazione indebita relativo alla diversione di oltre 3 milioni di euro di fondi del Parlamento europeo.

I fondi, presumibilmente utilizzati per pagare il personale con sede in Francia tra il 2004 e il 2016, potrebbero avere gravi conseguenze per il futuro politico di Le Pen, inclusa la possibilità di un divieto dai pubblici uffici, che potrebbe persino influenzare la sua candidatura alle elezioni presidenziali del 2027.

Sebbene Le Pen neghi uno schema fraudolento, lei e diversi coimputati rischiano ora fino a 10 anni di carcere. Con la sentenza prevista a breve, l'esito potrebbe anche influire sulla sua idoneità a future cariche politiche, quindi resta da vedere come si svilupperà la situazione.