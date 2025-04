Mario Kart World mostra nuovi personaggi, modalità di ritorno e altro ancora nel nuovo Direct

HQ

Abbiamo appena concluso il Mario Kart World Direct, che ha stipato molti dettagli in circa 15 minuti di nuovo gameplay, che ha mostrato i livelli extra, le meccaniche di gioco e altro ancora disponibili. In questo articolo stiamo parlando di personaggi, modalità di gioco e potenziamenti.

C'era molto da esaminare e molti nomi da catturare in vari punti all'interno del Direct. Ma, dai nostri occhi, abbiamo raccolto i seguenti personaggi che sono giocabili in Mario Kart World:



Goomba



Punta



Vacca



Nabbit



Martello Bro



Monty Mole



Passo laterale



Pianta



Cheep Cheep



Pianta Piranha



Conkdor



Pinguino



Pokey



Para-Biddybud



Piombare



Cataquack



Chuck da carica



Delfino



Paulina



Forziere di monete



Chiave inglese rocciosa



Questi sono i personaggi che non sono presenti in Mario Kart 8 Deluxe, tra l'altro. Alcuni saranno in Mario Kart Tour, ma ci sono così tanti piloti su quella Wiki che non sono riuscito a scegliere le differenze e a farlo uscire il più rapidamente possibile. Sono solo un essere umano. Per quanto riguarda i potenziamenti, ci sono alcuni nuovi modi per porre fine alle amicizie con i seguenti oggetti:



Coin Shell - Lancia una linea di monete davanti a te da raccogliere.



Fiore di ghiaccio - Congela i rivali per farli girare



Martello - Oggetto lanciato che fa girare i nemici, mentre si conficca nel terreno per un breve periodo per creare un pericolo



Mega Mushroom - Ti rende gigante, permettendoti di schiacciare i rivali



Piuma - Ti permette di saltare in alto per evitare gli attacchi



Kamek - Magia che trasforma i rivali e ha altri effetti stravaganti



Infine, abbiamo avuto modo di vedere altre tre modalità di gioco che puoi giocare insieme a Grand Prix e Knockout Tour in Mario Kart World. Le gare Versus sono tornate, con una maggiore personalizzazione e l'inclusione di un massimo di quattro squadre grazie alle gare a 24 giocatori. Le prove a tempo fanno il loro ritorno, permettendoti di stabilire record personali e metterli alla prova contro i fantasmi online. E, se vuoi solo lanciare conchiglie e rovinare i palloncini delle persone, anche le battaglie hanno fatto il loro ritorno.

Mario Kart World uscirà il 5 giugno per Nintendo Switch 2.