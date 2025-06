Mario Kart World: Una guida per sbloccare la modalità specchio e i requisiti

HQ

Sebbene dal giorno del lancio abbiamo pubblicato una serie di guide Mario Kart World su vari sbloccabili, oltre a suggerimenti e trucchi, la guida alla modalità Mirror ci ha messo alla prova. E questo nonostante le nostre 25 ore di gioco e i grandi progressi che abbiamo fatto in ogni modalità possibile. Perché?

Lo scoprirai di seguito, ma la verità è che la confusione online, unita alla diffusione di informazioni false o imprecise nei primi giorni del gioco, lo ha reso più complicato del previsto. Questo e la nostra distrazione. Ma ora siamo pronti a dirti cosa devi fare per sbloccare la modalità Mirror in Mario Kart World.

Sblocca la modalità mirror di Mario Kart World passo dopo passo

La prima cosa che dovresti sapere è che è molto più facile o veloce da ottenere se sei già un veterano del gioco in single player. Giocare molto online ti servirà a poco (e ad altri obiettivi per giocatore singolo, a parte sbloccare veicoli e migliorare le tue abilità).

Annuncio pubblicitario:

Ciò che Mario Kart World fondamentalmente ti chiede, in altre parole, è che hai "visto" tutto ciò che il gioco ha da offrire in single player. Ciò include il passaggio attraverso le due modalità di corsa principali, ma anche l'aver fatto una buona corsa nel mondo aperto.

1. Requisiti per la modalità specchio in Mario Kart World

Dovrai completare questi requisiti in qualsiasi ordine e poi fare un passaggio finale, ma prima ti daremo un avvertimento importante.

Annuncio pubblicitario:



Completa tutti gli 8 rally del Knockout Tour, in qualsiasi classe (non c'è bisogno di finire tra i primi quattro).



Completa tutte le Coppe Grand Prix in 150cc, in qualsiasi posizione.



Raccogli 10 medaglioni di pesca, completa 10 missioni P-Switch e guida attraverso 10 ? Pannelli in modalità free roam.



2. Avvertenza sulle Coppe Grand Prix in 150 cc.

Ma se ho soddisfatto tutti i requisiti e ho fatto il passaggio finale, perché la modalità Mirror non si sblocca?

È qui che vi raccontiamo cosa ci è successo. Anche se pensavamo di aver soddisfatto tutti i requisiti, si scopre che il modo in cui il gioco ora mostra i migliori metalli ottenuti in ogni Coppa GP è piuttosto confuso, perché se hai guadagnato oro a tre stelle, ad esempio, in 100cc nella Coppa Foglia, mostrerà quel risultato nella schermata di selezione della Coppa prima di scegliere la cilindrata del tuo motore. Pertanto, potresti pensare di aver già finito quella tazza in 150cc, quando in realtà non l'hai fatto.

Quindi, quello che devi fare è andare alla schermata del titolo > L+R >; Giocatore singolo > Grand Prix > Seleziona il personaggio e il veicolo > Fai clic su ogni coppa per vedere le loro classi completate. Se sei salito sul podio, hai una valutazione a stelle o hai semplicemente un segno di spunta accanto a 150cc, soddisferai il requisito.

In questo passaggio, a differenza di quanto postato altrove, non è ancora necessario aver completato la Coppa Speciale la prima volta.

3. Avviso sugli oggetti da collezione in modalità Free Roam

Su questo requisito, in assenza di conferme da parte di Nintendo, e dato che abbiamo appena ricevuto l'avviso di cui sopra, non possiamo dirvi con certezza se si tratta di 10/10/10 oggetti da collezione o se, come altre fonti hanno ipotizzato, dovete fare un minimo di 40 missioni o un totale accumulato di 100 oggetti da collezione. Perché? Perché quando abbiamo corretto la cosa della tazza, ne avevamo già più di 40 e più di 100 combinate.

Tuttavia, ci stiamo orientando maggiormente verso il requisito 10/10/10 e aggiorneremo questa guida con una conferma specifica. Detto questo, naturalmente fare 100+ oggetti da collezione e 40+ interruttori P è sufficiente per sbloccare la modalità, e possiamo già confermarlo con certezza.

4. Il passaggio finale: completa la Coppa Speciale

Ora, se non l'avete mai fatto prima, completate la Special Cup in qualsiasi posizione su 150cc. Se l'hai già completato su 150cc, puoi finirlo su un'altra cilindrata, perché quello che ti interessa qui è attivareMario Kart World la sequenza dei titoli di coda, dopodiché apparirà una divertente scena con Mario e Luigi davanti alla leggendaria vetrata del Castello di Peach per annunciare che hai sbloccato la modalità Mirror.



NOTA: Se non l'hai già, la Coppa Speciale si sblocca completando tutte le altre Coppe Grand Prix con qualsiasi cilindrata, e ora puoi avere un assaggio della Rainbow Road se non ti sei viziato online!



Extra: Come attivare la modalità Mirror in modalità Free Roam

La modalità Mirror prevede, come sempre, una versione invertita dei tracciati della 150cc, resa più difficile dall'abitudine. Puoi selezionarlo in GP, Knockout Tour o VS Race.

La novità è che puoi attivarlo anche nel mondo aperto, e per questo la finestra di vetro nella scena era un indizio: attraversalo e passerai tra i due mondi...

HQ