Mario Paint ritorna su Nintendo Switch Online

HQ

Uno dei titoli creativi più amati e deliziosamente strani di Nintendo degli anni '90 sta per fare un ritorno inaspettato: Mario Paint viene aggiunto a Nintendo Switch Online come parte dell'Expansion Pack. Uscito originariamente nel 1992, il gioco permetteva ai giovani giocatori di mostrare i loro muscoli artistici insieme all'idraulico paffuto preferito da tutti.

Nintendo ha confermato che Mario Paint offrirà il supporto completo sia per i Joy-Con che per i controlli touchscreen, il che significa che i giocatori potranno godersi l'esperienza anche senza il classico mouse Super Nintendo. Non è chiaro se questa versione includerà o meno la condivisione online per le creazioni degli utenti, ma c'è sicuramente speranza.

Hai scherzato con Mario Paint ai tempi di SNES? Ora hai la possibilità di tuffarti di nuovo e rivivere la magia, o scoprirla per la prima volta.