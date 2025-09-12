Mario Tennis Fever è stato annunciato per Nintendo Switch 2 e ha un bell'aspetto

HQ

È stato annunciato un nuovo gioco di Mario Tennis per Nintendo Switch 2. Come parte del 40° anniversario (un po' più tardi, poiché verrà lanciato il 12 febbraio 2026), Mario Tennis Fever sembra un ritorno alla forma della serie, continuando e migliorando ciò che Mario Tennis Aces ha fatto nel 2018.

Il gioco avrà 38 personaggi giocabili, il maggior numero di qualsiasi gioco di Mario Tennis, e 30 "racchette della febbre" che conferiscono abilità speciali, il che significa che ci saranno più opzioni strategiche per affrontare le modalità online, comprese le classificate.

Ci saranno molte modalità di gioco, tra cui la modalità Trial Tower per una sfida più seria, modalità miste con regole folli e una nuova avventura che ritorna, questa volta con solo personaggi bambini. E, come in Mario Tennis Aces per Switch, avrà controlli di movimento.

Sei entusiasta di Mario Tennis Fever? Verrà lanciato il 12 febbraio 2026.