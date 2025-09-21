Mark Ruffalo sostiene Jimmy Kimmel dopo la sospensione della ABC

HQ

È iniziato con alcuni post arrabbiati online, e ora si sta diffondendo rapidamente: le persone stanno cancellando i loro abbonamenti Disney in segno di protesta. Ora, Mark Ruffalo ha avvertito che le azioni della Disney potrebbero avere più problemi se Jimmy Kimmel Live! è definitivamente cancellato, aggiungendo che la società non vuole essere ricordata come quella che ha "distrutto l'America". L'attore, meglio conosciuto come Hulk nei film Marvel's Avengers, ha condiviso la sua opinione sui social media dopo le notizie di un calo del mercato legato alla controversia. Con il futuro dello show ancora poco chiaro, la pressione sulla Disney continua a crescere. Cosa ne pensa? Naturalmente, se vuoi saperne di più, puoi farlo tramite il seguente link. Go!

Marco Ruffalo // Shutterstock