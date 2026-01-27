Mark Rutte avverte che l'Ucraina affronta l'inverno più rigido degli ultimi anni mentre gli attacchi russi paralizzano l'approvvigionamento elettrico

HQ

Gli attacchi russi con droni e missili hanno lasciato circa l'80 percento di Kharkiv senza elettricità, hanno riferito funzionari ucraini, mentre le temperature gelate colpiscono il paese e nuovi attacchi colpiscono le infrastrutture energetiche. L'assalto alla seconda città più grande dell'Ucraina ha ferito almeno due persone e ha colpito durante la notte un importante impianto energetico, con temperature che sono scese a meno 14 gradi Celsius. Attacchi simili nelle ultime settimane hanno interrotto il riscaldamento e l'elettricità a Kiev, aumentando le difficoltà civili durante il periodo più freddo dell'anno.

Il segretario generale della NATO Mark Rutte ha avvertito lunedì che l'Ucraina sta affrontando il suo "inverno più rigido" da oltre un decennio, esortando i legislatori europei a mostrare flessibilità nel mobilitare il sostegno finanziario. Parlando al Parlamento europeo, Rutte ha detto che la Russia sta deliberatamente colpendo infrastrutture civili per indebolire la resilienza dell'Ucraina, sottolineando che la sicurezza ucraina rimane direttamente legata a quella dei suoi alleati.

Mark Rutte e Volodymyr Zelensky // Shutterstock

Gli sforzi diplomatici continuano parallelamente ai combattimenti, con Rutte che afferma che l'obiettivo dei colloqui guidati dagli Stati Uniti dovrebbe essere un accordo di pace o un cessate il fuoco a lungo termine il prima possibile. Ha riconosciuto che le questioni territoriali restano altamente delicate e ha insistito sul fatto che solo Kiev può decidere se accettare qualsiasi compromesso. Recenti rapporti hanno suggerito che le garanzie di sicurezza statunitensi potrebbero essere legate all'accettazione di concessioni territoriali dell'Ucraina nelle regioni orientali, anche se queste affermazioni non sono state ufficialmente confermate.

Nel frattempo, attacchi russi hanno danneggiato anche parti della Lavra delle Grotte di Kiev, un monastero dell'XI secolo e uno dei siti culturali e religiosi più importanti dell'Ucraina. La leadership militare russa ha rivendicato ulteriori guadagni territoriali nell'Ucraina orientale, mentre l'Ucraina e i suoi alleati contestano i resoconti sul campo di battaglia. Con l'avanzare dell'inverno e la pressione delle infrastrutture, la posta in gioco umanitaria e strategica continua a crescere per entrambe le parti...