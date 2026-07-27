Mark Strong ha i capelli nel teaser ufficiale Neuromancer

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La fine del 2026 e l'inizio del 2027 saranno molto distopici, almeno per quanto riguarda la nostra TV, perché non solo torneremo nel mondo dei Replicanti e degli umani in Blade Runner 2099, ma seguiremo anche il miglior ladro di dati del mondo in Neuromancer.

Basato sul romanzo omonimo del 1984 di William Gibson, Neuromancer segue Case, un hacker che ruba dati attraverso il cyberspazio, mentre viene coinvolto in una rapina destinata a far cadere una gigantesca dinastia aziendale. Callum Turner interpreta Case, con Mark Strong, Briana Middleton, Max Irons, Sam Woolf, Peter Sarsgaard e altri ancora nel cast.

Il teaser non mostra molto di Neuromancer. Con poco più di un minuto in arrivo, ci viene dato un assaggio di un tipico mondo distopico Cyberpunk, completo di abiti appariscenti, edifici imponenti e una stazione spaziale pronta per essere hackerata. Siamo sicuri di vedere ancora di più della serie prima dell'uscita a gennaio prossimo, quando si unirà alla serie di serie e film di Apple.