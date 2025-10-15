Mark Wahlberg e Michelle Monaghan tornano a novembre per il sequel Family Plan di Apple TV

Apple TV continua ad essere una piattaforma di streaming stellare ricca di progetti nuovi e di ritorno. Sul primo punto, è stato pubblicato il primo trailer del sequel del film The Family Plan e in esso vediamo Mark Wahlberg e Michelle Monaghan riunirsi e ancora una volta essere braccati da pericolosi assassini.

Questa volta, il cattivo principale del film è Kit Harington, che recita e offre un accento irlandese a dir poco memorabile. La trama sembra essere che il personaggio di Harington abbia avuto scontri con il protagonista di Wahlberg in una vita passata, e ora vuole vendicarsi e prendere per sé l'azienda di famiglia di Wahlberg.

Inutile dire che, se siete alla ricerca di un'avventura d'azione divertente da guardare, magari con la famiglia a Natale, dato che questo sequel ha un tema festivo, allora potete andare su Apple TV il 21 novembre per vedere The Family Plan 2. Guarda il trailer qui sotto.