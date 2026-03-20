Mark Wahlberg e Paul Walter Hauser creano un "preservativo a copertura completa" in Balls Up di Prime Video

Prime Video non è certo da meno quando si tratta di offrire film comici, dato che la piattaforma di streaming ha cercato di fornire al suo servizio una vasta gamma di originali del genere. Questo aprile, avremo un altro film su questo fronte, con Balls Up che offrirà un film incredibilmente assurdo con Mark Wahlberg e Paul Walter Hauser nei ruoli principali.

Il film prende questo titolo sia perché racconta come due dirigenti marketing cercano di proporre un nuovo "preservativo a copertura completa" chiamato Balls Up, sia perché esplora come si ritrovano intrappolati in uno dei più bizzarri 'balls up' della storia.

In sostanza, durante un viaggio in Brasile dove partecipano alla finale di Coppa del Mondo dove il Brasile è una delle squadre finaliste, assistiamo a Brad (Wahlberg) ed Elijah (Hauser) che impediscono un rigore cruciale che fa svanire le speranze di titolo del Brasile. Questo porta la coppia a essere braccata dalle masse in cerca di vendetta, e presto coinvolte in un giro di droga, dove Sacha Baron Cohen appare in un ruolo eccentrico per tormentarli ulteriormente.

La sinossi ufficiale di Balls Up spiega: "In questa commedia spinta e sopra le righe, i dirigenti marketing Brad (Mark Wahlberg) ed Elijah (Paul Walter Hauser) vanno "a tutto o gare" e propongono una sponsorizzazione audace di preservativi a copertura completa con la Coppa del Mondo. Dopo che la loro celebrazione ubriaca in Brasile ha scatenato uno scandalo globale, devono sfuggire a tifosi furiosi, criminali e funzionari assetati di potere per salvare le loro carriere e tornare a casa vivi."

Balls Up è a meno di un mese dall'uscita, dato che debutterà su Prime Video il 15 aprile. Potete vedere qui sotto il folle trailer red-band del film.