Mark Wahlberg sull'ingresso nel Marvel Cinematic Universe: "Non so se ho la fiducia necessaria per farlo"

Ci sono molte stelle importanti nel Marvel Cinematic Universe. Per un periodo di tempo, quando i film di supereroi erano al loro apice, è diventato abbastanza comune vedere i più grandi attori unirsi al MCU in ruoli iconici, ma negli ultimi anni l'interesse è diminuito e la crescita del roster di Marvel è rallentata.

Dato che ci sono ancora molti ruoli da ricoprire nei supereroi, dobbiamo aspettarci che Mark Wahlberg si unisca al MCU, un'impresa che l'attore che è apparso in molti franchise importanti come Transformers, deve ancora spuntare? La risposta a questa domanda sembra essere un no piuttosto clamoroso.

Parlando con Entertainment Tonight, a Wahlberg è stato chiesto se alla fine cercherà di unirsi al MCU, a cui ha risposto:

"Non so se ho la sicurezza di uscire dalla roulotte con uno di quei costumi. Non so se ho la sicurezza per farlo. Guarda, ne ho visti molti che amo, Iron Man è stato il mio preferito. Penso che fosse l'epitome dei veri film di supereroi di qualità, ma lo sai... Non ne ho mai avuto l'opportunità, quindi non ho mai dovuto prendere una decisione se volerlo o meno. Ma non ho mai perseguito nulla in quel genere".

Se Marky Mark dovesse apparire nel MCU, quale personaggio pensi gli si adatterebbe di più?