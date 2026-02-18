Mark Zuckerberg testimonierà nel tragico processo SoMe

HQ

abbiamo già coperto che YouTube, Facebook e Instagram sono accusati di trattenere informazioni su quanto le piattaforme social possano essere dipendenti e dannose per i giovani, oltre ai problemi di bambini che muoiono a causa delle sfide SoMe, e nientemeno che il fondatore di Facebook, Mark Zuckerberg, sta ora testimoniando in uno dei processi che ne sono emersi.

Una donna di 20 anni, nota come KGM, accusa le piattaforme SoMe di averla resa dipendente fin da piccola, portandola a depressione e pensieri suicidi.

Come in ogni buon processo americano, gli avvocati hanno già lavorato senza sosta per rimuovere i residenti californiani dalla giuria, nonostante il processo si svolga in quello stato, poiché a quanto pare questi dovrebbero essere più critici verso SoMe rispetto ai cittadini di altri stati USA. Nessuna fonte o dato su questa affermazione sembra supportare questa affermazione, mentre a livello statale la California insieme a New York e Washington sono in testa nei processi.

Il processo continuerà per circa un mese, concludendosi con 12 giurati che decideranno se Instagram e YouTube siano responsabili dei problemi della giovane donna. Va notato che la donna ha iniziato a utilizzare le piattaforme all'età di 11 anni, due anni prima dell'età minima richiesta per un account Instagram o YouTube. Il caso si basa sull'assunto che le piattaforme siano progettate per rendere l'utente dipendente a un punto tale da rendere dannoso per la sua salute mentale. Anche TikTok e Snapchat erano originariamente inclusi, ma hanno già trovato un accordo extragiudiziale.

Altri due processi si terranno a Los Angeles quest'estate basandosi sugli stessi problemi di base, mirando anche a creare una sorta di modello per più di mille potenziali nuovi processi in divenire, in cui SoMe è stato accusato di favorire il suicidio, disturbi alimentari, un forte aumento di depressione e ansia.

Questa sperimentazione si concentrerà principalmente sulla parte tecnica come la intendiamo, con algoritmi, design del volto utente e funzionalità basate sul loro input, poiché la legislazione statunitense rende le piattaforme stesse quasi completamente immuni alle conseguenze dei contenuti creati dagli utenti.