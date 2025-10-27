Mars Attacks! era "originariamente destinato ad essere stop-motion e ha finito per diventare un film in CG"

Durante il nostro periodo a San Diego Comic Con Malaga di recente, abbiamo avuto il lusso di chiacchierare con tutti i tipi di persone provenienti da tutto il settore dell'intrattenimento. Uno di questi esempi è stato Ian MacKinnon, noto per essere il co-fondatore di MacKinnon & Saunders, uno studio di animazione con sede a Manchester che ha contribuito a creare alcuni dei film e degli spettacoli più iconici e meravigliosi della memoria recente.

Da Guillermo Del Toro's Pinocchio e Tim Burton's Corpse Bride, a Wes Anderson's Fantastic Mr. Fox e Bob the Builder, MacKinnon & Saunders ha persino contribuito a rendere l'iconico Mars Attacks! Parlando di quel famoso film, MacKinnon ha anche menzionato che il prodotto finale basato sulla CG non è sempre stato il piano, poiché lo studio di animazione ha creato tutti i tipi di pupazzi in stop-motion per il film prima che venisse presa una direzione creativa diversa.

"Abbiamo lavorato aMars Attacks! originariamente con Tim Burton, so che è stato 30 anni fa, e originariamente doveva essere stop-motion e ha finito per diventare un film in CG", ha spiegato MacKinnon. "Ma l'abbiamo progettato come stop-motion e abbiamo creato i pupazzi per esso".

MacKinnon ha continuato: "Ma, sai, 30 anni fa la gente pensava che lo stop motion sarebbe scomparso e penso che con il passare degli anni, la gente ora apprezza, beh, l'animazione 2D è ancora molto importante, l'animazione disegnata a mano è così importante e la CGI 3D e lo stop motion possono vivere felicemente insieme. Molti dei progetti che stiamo realizzando ora sono mescolati con live-action e animazione insieme. Quindi scegliamo il mezzo giusto per il progetto giusto".

Nell'intervista completa con MacKinnon che potete vedere qui sotto, ha anche discusso di quanto sia importante mantenere l'atmosfera artigianale per i progetti in stop-motion e di come ogni set sia fatto su misura per il regista che è al timone.