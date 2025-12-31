Marvel Rivals ' la nuova skin di Lady Loki fa parlare tutti, e non solo per il motivo che ci si aspetterebbe

HQ

Dopo qualche scherzo all'inizio della settimana, NetEase ha svelato l'ultima skin premium in arrivo su Marvel Rivals, ed è Lady Loki. La versione distorta del cattivo di Thor arriva nel nuovo anno, completa di nuove battute vocali, un nuovo doppiatore e un evidente rinnovamento visivo.

Ovviamente, molti fan sono felici di vedere l'arrivo di Lady Loki, e non solo perché aggiunge un altro motivo per cui i gooner vogliono giocare al gioco. Sembra che questa skin apra la porta a varianti di altri eroi e villain Marvel che vengano aggiunti al gioco prima o poi. Nelle risposte al teaser di Lady Loki Marvel Rivals, vediamo fan che chiedono Thor grasso, Sam Wilson come sostituto di Captain America e altro ancora.

C'è qualche resistenza contro la skin Lady Loki, dato che sarà disponibile solo per un tempo limitato nello store Marvel Rivals. Questo crea una spinta per i fan a comprarlo immediatamente o a perdersi per sempre il look. Questo è qualcosa che Marvel Rivals ha già fatto, e che molti altri giochi live-service fanno regolarmente, ma non si rivela mai molto popolare tra i fan.