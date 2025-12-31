Marvel Rivals ' la nuova skin di Lady Loki fa parlare tutti, e non solo per il motivo che ci si aspetterebbe
I gooners vincono di nuovo, ma hanno solo un tempo limitato per reclamare il loro nuovo fidanzato.
Dopo qualche scherzo all'inizio della settimana, NetEase ha svelato l'ultima skin premium in arrivo su Marvel Rivals, ed è Lady Loki. La versione distorta del cattivo di Thor arriva nel nuovo anno, completa di nuove battute vocali, un nuovo doppiatore e un evidente rinnovamento visivo.
Ovviamente, molti fan sono felici di vedere l'arrivo di Lady Loki, e non solo perché aggiunge un altro motivo per cui i gooner vogliono giocare al gioco. Sembra che questa skin apra la porta a varianti di altri eroi e villain Marvel che vengano aggiunti al gioco prima o poi. Nelle risposte al teaser di Lady Loki Marvel Rivals, vediamo fan che chiedono Thor grasso, Sam Wilson come sostituto di Captain America e altro ancora.
C'è qualche resistenza contro la skin Lady Loki, dato che sarà disponibile solo per un tempo limitato nello store Marvel Rivals. Questo crea una spinta per i fan a comprarlo immediatamente o a perdersi per sempre il look. Questo è qualcosa che Marvel Rivals ha già fatto, e che molti altri giochi live-service fanno regolarmente, ma non si rivela mai molto popolare tra i fan.