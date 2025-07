Marvel Rivals mette The Thing in perizoma per l'evento speciale estivo

HQ

Oltre a svelare di recente un nuovo Battle Pass, Marvel Rivals ha anche deciso che è il momento di cavalcare le onde (proprio mentre un'ondata di caldo volge al termine con acquazzoni fragorosi qui nel Regno Unito) con un nuovo evento speciale estivo.

Un po' sorprendentemente, considerando che Marvel Rivals ' si rivolge in modo abbastanza coerente ai gooners là fuori, due delle tre skin in questo evento stagionale sono per gli eroi maschili. La Cosa si spoglia con un perizoma nero e una collana di fiori, e Thor indossa un bel paio di pantaloncini neri, completi di abbronzatura, occhiali da sole e un simpatico martello a forma di rana, un adorabile riferimento a Throg.

Luna Snow ha anche una skin estiva come parte di questo evento e i pacchetti limitati in negozio conferiscono a Psylocke e Loki un aspetto estivo. L'evento speciale estivo prende il via domani, 17 luglio, e viene introdotto insieme a una nuova patch per Marvel Rivals. Se non riesci a combattere subito, l'evento estivo dura fino al 15 agosto.