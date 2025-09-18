Marvel Zombies i produttori pensavano che il film live-action di Blade sarebbe uscito a quest'ora

HQ

Mentre tecnicamente abbiamo visto una versione di Blade nel MCU grazie al cameo di Wesley Snipes in Deadpool & Wolverine, il nuovo film di Blade della Marvel con Mahershala Ali è rimasto bloccato nel fango per anni. Ciò significa che la prima volta che vediamo un nuovo Blade è nel prossimo Marvel Zombies.

Non è qualcosa che il direttore televisivo e dell'animazione della Marvel Brad Winderbaum si aspettava. Parlando con GamesRadar in una recente intervista, ha detto che nessuno pensava che avrebbero reintrodotto Blade alle persone. "Pensavamo che la versione live-action sarebbe uscita prima della versione animata. Quindi per noi essere la prima versione MCU di Blade è davvero un onore. Speriamo di avergli reso giustizia. Penso che l'abbiamo fatto", ha detto.

È improbabile che la Lama che vediamo in Marvel Zombies attraversi qualsiasi territorio che l'MCU avrebbe esplorato nel film live-action. Questo Blade è anche un Moon Knight, a quanto pare, e sta dividendo gli zombie invece dei vampiri con la sua classica katana.

"Non credo che avessimo paura", ha aggiunto il co-showrunner Bryan Andrews a proposito della versioneMarvel Zombies di Blade. "È Blade. Abbiamo Blade. Ma poi questa è [anche] una cosa a sé stante: è Blade Knight. Non importa cosa succede altrove, questo è questo e tutte le scommesse sono chiuse. Conosciamo tutti Blade come un inizio radice e poi stiamo aggiungendo l'aspetto Fist of Khonsu ad esso. Siamo stati in grado di impazzire e divertirci".