Marvel Zombies ottiene una nuova data di debutto, il numero di episodi e altri dettagli

HQ

Marvel Zombies, la serie che esplorerà ulteriormente gli eventi descritti nel libro What If...? L'episodio Zombies dello spin-off animato della Marvel, ora ha una nuova data di uscita e un numero di episodi.

Marvel Zombies arriva il 24 settembre su Disney+. Questo è un po' prima della precedente uscita del 3 ottobre che ci aspettavamo inizialmente dalla serie, ma Collider lo ha confermato con il regista dello show Bryan Andrews.

Il mini-evento durerà anche quattro episodi e Andrews lo descrive come originariamente un primo film. "È come, all'inizio, pensavamo che sarebbe stato un film, o tipo, 'Ooh, dovremmo farlo uscire come un film'. Dovremmo solo fare un film. Ma ci sono state alcune cose che sono venute fuori, alcuni problemi che abbiamo dovuto dire: 'Oh, rompiamolo. Dovremo dividerlo in quattro episodi". Quindi fondamentalmente è come un mini-evento di quattro episodi, come un film diviso in quattro parti, fondamentalmente. Quindi sì, è sicuramente... È una storia. È una linea di conduzione. Succede un sacco di follia", ha detto.

Marvel Zombies sarà caratterizzato da un sacco di sangue, imprecazioni e morti brutali, oltre a un sacco di eroi e cattivi zombificati. Un orologio perfetto per riscaldarti per la stagione di Halloween.