Marvel Zombies sembrano dannatamente fantastici nel primo trailer

Due settimane fa, Marvel Animation ha annunciato che Marvel Zombies, uno spin-off di quattro episodi di un fantastico What If...?, arriverà su Disney+ il 24 settembre invece di un ottobre spettrale. Sicuramente non mi lamento dopo il trattamento di stasera.

Abbiamo finalmente ricevuto il primo trailer di Marvel Zombies, e sembra molto di più di quello che quelli di noi che hanno davvero apprezzato il What If...? versione desiderata. Avengers tagliato a metà, Spider-Man che strappa le teste a una dozzina di non morti, Blade Knight e così tanto sangue che persino Deadpool avrebbe iniziato ad arrossire. La Marvel sfrutterà sicuramente la classificazione TV-MA quando la miniserie debutterà su Disney+ tra tre settimane.