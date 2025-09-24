Marvel's Wolverine sembra violento e grintoso nel gameplay di PlayStation State of Play

HQ

Abbiamo aspettato a lungo un aggiornamento sul titolo Wolverine di Insomniac, e per fortuna questo State of Play ha presentato proprio questo. In un nuovo trailer, possiamo vedere il gameplay violento e grintoso in azione e come Insomniac stia cercando di riflettere le tendenze e i tratti del personaggio mutante X-Men come è conosciuto nei fumetti.

Possiamo vedere l'iconico costume giallo e nero che Logan indosserà, possiamo vederlo tagliare e affettare i nemici a pezzi usando i suoi artigli Adamanatium, possiamo vederlo viaggiare in tutto il mondo, in Giappone, Madripoor, America e altro ancora, possiamo vederlo imbattersi in vari volti famosi come Omega Red e Mystique, Guarda come supera la sua memoria irregolare e otteniamo anche un teaser che dovrà affrontare anche la minaccia di un robot Sentinel.



Poi, dopo la fine del trailer, Insomniac ha offerto una visione del diario degli sviluppatori che ha esplorato molti dei suoi ulteriori punti focali per il gioco, incluso il modo in cui Liam Mcintyre è stato scelto per Wolverine e come non si sottrarranno al sangue e alla violenza per assicurarsi di fornire la versione più accurata possibile del personaggio.

Non si fa menzione del fatto che Insomniac esista Wolverine nello stesso universo del suo Spider-Men, ma quello che sappiamo è che il gioco verrà lanciato probabilmente tra un anno, poiché era stata promessa una finestra di rilascio nell'autunno 2026.